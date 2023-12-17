17 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hamile koyun dakikalarca yavrusunun kalp atışını dinledi: O anlar kamerada

Hamile koyun dakikalarca yavrusunun kalp atışını dinledi: O anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2023 16:42
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde faaliyet gösteren bir veteriner kliniğine tedavi amacıyla götürülen hamile koyunun, ultrason ile bebeği görüntülendi. Görüntüleme sırasında karnındaki yavrunun kalp atışlarını dinleyen koyun, dakikalarca ekrandaki yavrusunun ultrason görüntülerini izledi. O anlar ise veteriner kliniği çalışanları tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı
Feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı
Hamile koyun yavrusunun kalp atışını dinledi
Hamile koyun yavrusunun kalp atışını dinledi
Dikkat çeken görüntü! Güneş...
Dikkat çeken görüntü! Güneş...
Kartpostallık görüntüler
Kartpostallık görüntüler
7 yaşındaki Elvin okulda hayatını kaybetti!
7 yaşındaki Elvin okulda hayatını kaybetti!
Kazanın ardından çıkan kavga kamerada
Kazanın ardından çıkan kavga kamerada
Marketin önündeki ekmekleri atlar yedi
Marketin önündeki ekmekleri atlar yedi
Sakın bunu yapmayın!
Sakın bunu yapmayın!
Şampiyonlar Ligi için düğmeye basıldı!
Şampiyonlar Ligi için düğmeye basıldı!
Tekel bayi saldırısında flaş gelişme!
Tekel bayi saldırısında flaş gelişme!
Uzaklaştırma süresi bitince evi bastı!
Uzaklaştırma süresi bitince evi bastı!
Dereler taştı! Vatandaş evine kayıkla gidiyor
Dereler taştı! Vatandaş evine kayıkla gidiyor
Daha Fazla Video Göster