17 Aralık 2023, Pazar
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Hamile koyun dakikalarca yavrusunun kalp atışını dinledi: O anlar kamerada
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde faaliyet gösteren bir veteriner kliniğine tedavi amacıyla götürülen hamile koyunun, ultrason ile bebeği görüntülendi. Görüntüleme sırasında karnındaki yavrunun kalp atışlarını dinleyen koyun, dakikalarca ekrandaki yavrusunun ultrason görüntülerini izledi. O anlar ise veteriner kliniği çalışanları tarafından cep telefonu ile görüntülendi.