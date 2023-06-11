11 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hamburgercide kız arkadaşı ile tartıştı, ortalık boks ringine döndü o anlar kamerada

Hamburgercide kız arkadaşı ile tartıştı, ortalık boks ringine döndü o anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2023 16:11
Güncelleme:11.06.2023 16:12
Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bulunan bir hamburgercide yaşandı. İddiaya göre, hamburger yemek için restorana gelen çift arasında tartışma çıktı. Gencin kız arkadaşına bağırmasından rahatsız olan bir vatandaş olaya müdahale etmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi. Kısa sürede çevredeki vatandaşlar ve restoran müdürü tarafları ayırdı. Bu sırada öfkeli genç kendisini dışarı çıkarmak isteyen restoran müdürüne de saldırırken, yaşlı adam yumrukların hedefi haline geldi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Ankara’daki yağışta araçlar suya gömüldü
Ankara’daki yağışta araçlar suya gömüldü
Ankara’da şiddetli sağanak
Ankara'da şiddetli sağanak
Ortalık boks ringine döndü o anlar kamerada
Ortalık boks ringine döndü o anlar kamerada
Ankara’da caddeler suyla doldu
Ankara'da caddeler suyla doldu
Ankara sele teslim! Ev ve işyerlerini su bastı
Ankara sele teslim! Ev ve işyerlerini su bastı
Rusya Müslümanlarından Başkan Erdoğan’a davet
Rusya Müslümanlarından Başkan Erdoğan’a davet
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Turkuvaz çadırı çocuklara moral oluyor
Turkuvaz çadırı çocuklara moral oluyor
A Haber drone kamerasından yangın bölgesi
A Haber drone kamerasından yangın bölgesi
Uyuyor sanıp ayının yanına yaklaşınca...
Uyuyor sanıp ayının yanına yaklaşınca...
Adana’da feci kaza: 2 polis ağır yaralandı
Adana'da feci kaza: 2 polis ağır yaralandı
Sultangazi’de eşini ve kızını rehin aldı
Sultangazi'de eşini ve kızını rehin aldı
Daha Fazla Video Göster