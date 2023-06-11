11 Haziran 2023, Pazar
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Hamburgercide kız arkadaşı ile tartıştı, ortalık boks ringine döndü o anlar kamerada
Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bulunan bir hamburgercide yaşandı. İddiaya göre, hamburger yemek için restorana gelen çift arasında tartışma çıktı. Gencin kız arkadaşına bağırmasından rahatsız olan bir vatandaş olaya müdahale etmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi. Kısa sürede çevredeki vatandaşlar ve restoran müdürü tarafları ayırdı. Bu sırada öfkeli genç kendisini dışarı çıkarmak isteyen restoran müdürüne de saldırırken, yaşlı adam yumrukların hedefi haline geldi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.