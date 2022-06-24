24 Haziran 2022, Cuma
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Halkı dinlemeyen CHP'li Özlem Çerçioğlu sözünü tutmadı: Tüm Türkiye'yi kandıran bir belediye başkanı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'nda bulunan TARİŞ arazisinin ne amaçla kullanılacağının belirlenmesi için 6 yıl önce yaptığı referandumda yeşil alan olması yönünde sandıktan sonuç çıkmasına rağmen halkı dinlemedi.