Halkı dinlemeyen CHP'li Özlem Çerçioğlu sözünü tutmadı: Tüm Türkiye'yi kandıran bir belediye başkanı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'nda bulunan TARİŞ arazisinin ne amaçla kullanılacağının belirlenmesi için 6 yıl önce yaptığı referandumda yeşil alan olması yönünde sandıktan sonuç çıkmasına rağmen halkı dinlemedi.