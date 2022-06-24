24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Halkı dinlemeyen CHP'li Özlem Çerçioğlu sözünü tutmadı: Tüm Türkiye'yi kandıran bir belediye başkanı

Halkı dinlemeyen CHP'li Özlem Çerçioğlu sözünü tutmadı: Tüm Türkiye'yi kandıran bir belediye başkanı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2022 11:18
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası'nda bulunan TARİŞ arazisinin ne amaçla kullanılacağının belirlenmesi için 6 yıl önce yaptığı referandumda yeşil alan olması yönünde sandıktan sonuç çıkmasına rağmen halkı dinlemedi.
Halkı dinlemeyen CHP’li Çerçioğlu sözünü tutmadı
Halkı dinlemeyen CHP'li Çerçioğlu sözünü tutmadı
Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı!
Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı!
Bulunan petrol yüksek kalite
Bulunan petrol yüksek kalite
Orman yangını böyle başladı
Orman yangını böyle başladı
Yangının çıkaran zanlı adliyede!
Yangının çıkaran zanlı adliyede!
Sahte çağrı merkezi kuran çeteye operasyon!
Sahte çağrı merkezi kuran çeteye operasyon!
Fatih’e akın ettiler
Fatih'e akın ettiler
Kayınpederini önce ezdi sonra pompalıyla vurdu
Kayınpederini önce ezdi sonra pompalıyla vurdu
Şehit Turgut İçen’in son sözleri ortaya çıktı!
Şehit Turgut İçen'in son sözleri ortaya çıktı!
Kurbanlıklar İstanbul’a geldi mi?
Kurbanlıklar İstanbul’a geldi mi?
Bayılan kadın raylara düştü
Bayılan kadın raylara düştü
İlk kurbanlıklar İstanbul’a geldi
İlk kurbanlıklar İstanbul’a geldi
Daha Fazla Video Göster