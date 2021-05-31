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Halk TV’nin çay üreticisi diye tanıttığı kişi "Halk Evleri Başkanı" çıktı

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Giriş: 31.05.2021 08:51
Güncelleme:31.05.2021 08:59
Artvin ve Doğu Karadeniz'de birçok marjinal eylemleri organize eden gözaltına alındığında "Halk Evleri Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi" diye kendini tanıttıran Dursun Ali Koyuncu bu kez de kendisine çay üreticisi dedirtti. Rize İkizdere provokasyonunun başını çeken o isim bu kez çay üreticilerinin arasına karıştı. Halk TV de onu canlı yayına bağlayıp propagandasına hizmet etti. İşte ayrıntılar...
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