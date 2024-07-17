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Halk plajında ücret alıyorlar! Denize gelenlerden para alıyorlar

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 17.07.2024 10:03
Kendinibilmezler Silivri sahilde işletme açmaya kalktılar. Denize gelenlerden ücret alıyorlardı. Üstelik hiçbir hakları olmamasına rağmen. O saltanatları bakın nasıl son buldu? Ekibimizden Şükran Uslu ve Tunahan Sağdıç'ın özel haberi…
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