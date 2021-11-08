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Halk otobüsünün durağa ve direklere çarpma anı kamerada

DHA
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Giriş: 08.11.2021 15:07
Antalya'da bir halk otobüsü, freni boşalınca durağa ve 2 araca çarptı. En son mobese ile elektrik direklerini devirip duran otobüsün neden olduğu kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza ve panik anları otobüsün ve civardaki işyeri kameralarına yansıdı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Şükrü Bahadır (68) yönetimindeki halk otobüsü, freni boşalınca durağa çarptı. Kaza sonrası otobüs şoförü, trafiğe engel olmaması için aracı yol kenarına almak istedi.

Bu sırada mobese direğini deviren otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki otomobil ile Hasan Sakarkaya'nın kullandığı kamyonete ve son olarak elektrik direğine çarparak durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Şükrü Bahadır, kazanın otobüsün freninin tutmamasından kaynaklandığını söyledi.

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