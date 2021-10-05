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Halk otobüsüne tartışma yumruklu saldırıya dönüştü...

İHA
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Giriş: 05.10.2021 15:30
Antalya’da halk otobüsüne orta kapıdan binildiği gerekçesiyle şoför ile bir yolcunun tartışması, ilerleyen dakikalarda yolcu yakınının yumruklu saldırısına dönüştü. Darp edilip kanlar içerisinde kalan şoförün şikayeti üzerine, saldırgan gözaltına alındı. Kaşının derin bir şekilde açıldığını belirten şoför, “O yumruktan sonra beynim sersemledi” dedi. Olay, Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 07 MKL 53 plakalı halk otobüsünün sürücüsü Serkan Uysal (40), durakta yolcu indirirken bir kadın yolcu ön kapıdaki yoğunluk nedeniyle orta kapıdan içeriye girdi. İkili arasında orta kapıdan binip, binememe konusunda sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın yatışmasının ardından, ilerleyen otobüs şoförü başka bir durakta durduğu sırada İ. A. isimli bir kişi otobüsün ön kapısından içeri girerek, kadın yolcuyla yüksek sesle konuştuğunu ileri sürdüğü otobüs şoförü Uysal ile tartışmaya başladı. Ardından İ. A., Uysal'ı yumruklayarak darp etti. İ. A. olay yerinden ismi öğrenilemeyen kadın yolcuyla birlikte ayrılırken, kanlar içerisinde kalan otobüs şoförü ise önce hastaneye, ardından polise giderek şikayetçi oldu. Olay sonrası araştırma başlatan polis ekipleri, saldırgan İ .A.'yı gözaltına aldı.
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