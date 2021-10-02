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Halk otobüsündeki panik anları kamerada! Yolcu dolu otobüse çarptı

İHA
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Giriş: 02.10.2021 15:38
Denizli’de yeterli önlem alınmadan çalışan yük asansörünün, yolcu dolu halk otobüsüne çarpması sonucu bir kişini yaralandığı kazada yaşanan panik anları, araç içi kameralarına yansıdı. Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde dün meydana gelen kazada; Çaybaşı Caddesindeki apartmandan taşınan ailenin eşyalarını indirmek için nakliye firması tarafından anayol üzerine yük asansörü kuruldu. Çevresinde yeterli önlem alınmayan yük asansörü, kontrolsüz bir şekilde kapatılırken, içerisindeki yolcularla seyir halinde olan halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle camları patlayan halk otobüsünde bulunan yolcular, panikle kendilerini dışarıya attı. Kazada elinden yaralanan bir yolcu, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Halk otobüsüyle yolculuk ederken, oturduğu cama yük asansörünün çarpması sonucu yaralanan kişi ve diğer yolcuların yaşadığı panik anları, araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı.
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