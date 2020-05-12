Halk ekmek önünde tehlikeli bekleyiş! Hizmet gecikti mahalleli isyan etti |Video

İstanbul Bağcılar'da bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk ekmek büfesinin önünde sosyal mesafe hiçe sayıldı. Oluşan uzun kuyrukların sebebiyle yetersiz hizmetti... Saat 15'te geleceği açıklanan ekmek ve pideler 2 saat gecikince kuyruk uzadıkça uzadı. Mahalleli yaşanan bu olaya tepki gösterdi.

Ekmekler, pideler beklenen saatte gelmedi, halk ekmeğin önünde sıcak havaya rağmen kuyruk uzadıkça uzadı.

Bağcılar'da ekmek ve pide almak için halk ekmek büfesinin önünde gelen vatandaşlar 'ekmek ve pide yok' yanıtıyla karşılaştı.

Ekmek ve pidenin saat 15'te geleceği söylendi, dakikalar geçti, kuyruk uzadıkça uzadı. Oluşan uzun kuyruklarda sosyal mesafede hiçe sayıldı.

Saat 15'te geleceğin açıklanan ekmek ve pideler 2 saat gecikmeli geldi.

Mahalleli yaşanan bu olaydan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi ve bu duruma bir çözüm bulmasını istiyor.