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Halk ekmek fabrikasının deposu alev alev yandı! Dumanlar gökyüzünü kapladı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 02.07.2024 20:01
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk ekmek fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
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Halk ekmek fabrikasının deposu alev alev yandı!
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