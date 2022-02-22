22 Şubat 2022, Salı
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Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Söylemez kardeşler tutuklandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan Mustafa ve Faysal Söylemez'in aralarında bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.