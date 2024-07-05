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Haliç’te trafik yoğunluğu! Asfalt çalışması trafiği felç etti

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 05.07.2024 08:55
Son dakika haberleri... Haliç'te asfalt yenileme çalışması sürüyor. Asfalt yenileme çalışması trafiği nasıl etkiledi? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
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