16 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Haliç’te korku dolu anlar: Denize düştü

Haliç’te korku dolu anlar: Denize düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2023 14:40
Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. Dakikalarca denizin üstüne baygın kalan kadın, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.
Haliç’te korku dolu anlar: Denize düştü
Haliç’te korku dolu anlar: Denize düştü
Yolcu dolu İETT otobüsüne taşlı saldırı
Yolcu dolu İETT otobüsüne taşlı saldırı
Denizin dibinden külçe külçe çıkarıldı
Denizin dibinden külçe külçe çıkarıldı
Ünlü oyuncu alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı
Ünlü oyuncu alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı
Deprem anı marketin güvenlik kamerasında
Deprem anı marketin güvenlik kamerasında
Öyle bir takı taktılar ki! Salondakiler şoke oldu
Öyle bir takı taktılar ki! Salondakiler şoke oldu
Düzce’de korkutan deprem
Düzce’de korkutan deprem
Nefes kesen kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı
Nefes kesen kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı
Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı
Tartıştığı kız arkadaşını bıçakladı
Sivas’ta yolcu otobüsü yan yattı!
Sivas'ta yolcu otobüsü yan yattı!
Meteoroloji o iller için gün verdi!
Meteoroloji o iller için gün verdi!
Zamansız ve mekansız hikaye: Dullar
Zamansız ve mekansız hikaye: Dullar
Daha Fazla Video Göster