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Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza! Otomobil takla attı! (İstanbul trafik durumu)

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Giriş: 07.12.2020 17:07
Güncelleme:07.12.2020 17:07
Son dakika haberine göre Haliç Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Kaza saat 14.00 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 yolcunun bulunduğu otomobilin sürücüsü Uğur Sevgili direksiyon hakimiyetini kaybederek metrobüs bariyerlerine çarptı.


Bariyerlere çarpan otomobil takla atarken, otomobilde bulunanların yardımına diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinden bulunan 1'i kadın 3 kişi vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü ile hafif yaralanan diğer 2 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza yapan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

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