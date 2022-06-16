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Haliç eski günlerine mi dönüyor? Haliç nasıl temizlenecek?

A Haber
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Giriş: 16.06.2022 13:49
İstanbul'un altınboynuzu Haliç'te son günlerde gündeme gelen renk değişimi ve kötü kokuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Haliç'teki durumun çok kötü olmadığı söylendi. Ancak bu açıklama tartışmalara neden oldu. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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