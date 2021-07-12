- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
Haliç can çekişiyor! Çamur krizi zirveye tırmanıyor
Haliç.. Diğer adıyla altın boynuz. Adeta can çekişiyor. Çamurla dolan Haliç'te balıklar artık deniz yüzeyinde yüzüyor.
HALİÇ'TEN ÇAMUR ÇIKARMA SORUMLULUĞUNU TAŞIYAN İSKİ! GEÇEN YIL BEKLENENİ VEREMEDİ...
İstanbul su ve kanalizasyon idaresi 2020 yılında haliçten 50 bin ton çamur çıkaracağını taahhüt etti, 4 bin tonda kaldı, başarı oranı 8.42...
Haliç İstanbullular için çok önemli... Fakat çamur birikimi sonrası denizde hızla artan kirlilik, çevre sakinlerini isyan ettiriyor...
ARTAN KİRLİLİK HALİÇ'TE YAŞAMAYA ÇALIŞAN CANLILAR İÇİN DE ÇOK CİDDİ BİR TEHLİKE OLUŞTURUYOR
Haliç'in zeminindeki çamur haliçteki canlıları da olumsuz etkiliyor. İşte bir grup balık yüzmeye çalışıyor, normalde dipte yüzmeleri gerekirken oksijensizlik sebebiyle yüzeyde yüzüyor.
Uzmanlara göre; Haliç'ten çamur çıkarmanın tek avantajı denizin temizliği olmayacak. Çıkarılan çamur birçok yerde de kullanılabilecek.