12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Haliç can çekişiyor! Çamur krizi zirveye tırmanıyor

Haliç can çekişiyor! Çamur krizi zirveye tırmanıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2021 11:22
Güncelleme:12.07.2021 11:27
Haliç kirleniyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seyrediyor... İski 2020 yılında 50 bin ton çamur çıkarmayı planladığı Haliç'ten sadece 4 bin ton çamur çıkarabildi. Çamur oranı artan Haliç'te balıklar suyun yüzüne çıktı...

Haliç.. Diğer adıyla altın boynuz. Adeta can çekişiyor. Çamurla dolan Haliç'te balıklar artık deniz yüzeyinde yüzüyor.

HALİÇ'TEN ÇAMUR ÇIKARMA SORUMLULUĞUNU TAŞIYAN İSKİ! GEÇEN YIL BEKLENENİ VEREMEDİ...

İstanbul su ve kanalizasyon idaresi 2020 yılında haliçten 50 bin ton çamur çıkaracağını taahhüt etti, 4 bin tonda kaldı, başarı oranı 8.42...

Haliç İstanbullular için çok önemli... Fakat çamur birikimi sonrası denizde hızla artan kirlilik, çevre sakinlerini isyan ettiriyor...

ARTAN KİRLİLİK HALİÇ'TE YAŞAMAYA ÇALIŞAN CANLILAR İÇİN DE ÇOK CİDDİ BİR TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Haliç'in zeminindeki çamur haliçteki canlıları da olumsuz etkiliyor. İşte bir grup balık yüzmeye çalışıyor, normalde dipte yüzmeleri gerekirken oksijensizlik sebebiyle yüzeyde yüzüyor.

Uzmanlara göre; Haliç'ten çamur çıkarmanın tek avantajı denizin temizliği olmayacak. Çıkarılan çamur birçok yerde de kullanılabilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zonguldak'a dev proje! 30 dakikadan 5 dakikaya inecek
Zonguldak'a dev proje! 30 dakikadan 5 dakikaya inecek
Haliç can çekişiyor!
Haliç can çekişiyor!
10 yaşındaki kızın ayakları arabanın altında kaldı!
10 yaşındaki kızın ayakları arabanın altında kaldı!
Düğünde şoke eden olay!
Düğünde şoke eden olay!
Ermeni Kilisesi'nin üzerinde oynadılar!
Ermeni Kilisesi'nin üzerinde oynadılar!
Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!
Evin balkonunda köpeğe eziyet
Evin balkonunda köpeğe eziyet
SON DAKİKA | Balıkesir'de dehşet! Sünnet düğününde rastgele ateş açıldı: 2 ölü 8 yaralı
SON DAKİKA | Balıkesir'de dehşet! Sünnet düğününde rastgele ateş açıldı: 2 ölü 8 yaralı
Türk bayrağına çirkin saldırı!
Türk bayrağına çirkin saldırı!
Görenler şaşıyor! 1988 model araçtan...
Görenler şaşıyor! 1988 model araçtan...
Haliç can çekişiyor
Haliç can çekişiyor
Daha Fazla Video Göster