Haliç can çekişiyor! Çamur krizi zirveye tırmanıyor

Haliç kirleniyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seyrediyor... İski 2020 yılında 50 bin ton çamur çıkarmayı planladığı Haliç'ten sadece 4 bin ton çamur çıkarabildi. Çamur oranı artan Haliç'te balıklar suyun yüzüne çıktı...

Haliç.. Diğer adıyla altın boynuz. Adeta can çekişiyor. Çamurla dolan Haliç'te balıklar artık deniz yüzeyinde yüzüyor.

HALİÇ'TEN ÇAMUR ÇIKARMA SORUMLULUĞUNU TAŞIYAN İSKİ! GEÇEN YIL BEKLENENİ VEREMEDİ...

İstanbul su ve kanalizasyon idaresi 2020 yılında haliçten 50 bin ton çamur çıkaracağını taahhüt etti, 4 bin tonda kaldı, başarı oranı 8.42...

Haliç İstanbullular için çok önemli... Fakat çamur birikimi sonrası denizde hızla artan kirlilik, çevre sakinlerini isyan ettiriyor...

ARTAN KİRLİLİK HALİÇ'TE YAŞAMAYA ÇALIŞAN CANLILAR İÇİN DE ÇOK CİDDİ BİR TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Haliç'in zeminindeki çamur haliçteki canlıları da olumsuz etkiliyor. İşte bir grup balık yüzmeye çalışıyor, normalde dipte yüzmeleri gerekirken oksijensizlik sebebiyle yüzeyde yüzüyor.

Uzmanlara göre; Haliç'ten çamur çıkarmanın tek avantajı denizin temizliği olmayacak. Çıkarılan çamur birçok yerde de kullanılabilecek.