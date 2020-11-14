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Halı sahada yürekleri yakan olay! 13 yaşındaki çocuğun ölüm anı kameraya anbean böyle yansıdı

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Giriş: 14.11.2020 21:41
Güncelleme:14.11.2020 21:53
Kocaeli Gebze'de bir spor okulunda futbol eğitimi alan 13 yaşındaki Emirhan Genç, antrenman sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yere yığıldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler izleyenlerin yüreğini yaktı. İşte o anlar.

Olay Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesinde bulunan bir spor okulunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, spor okulunda futbol eğitimi alan 13 yaşındaki Emirhan Genç isimli bir çocuk, antrenman sonunda soyunma odasına giderek rahatsızlandı. Genç'in bir anda yere yığılmasının ardından, antrenörler, yerde yatan çocuğu görünce durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Spor okulunun personelleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucunda vefat eden genç, dün Çayırova Şekerpınar Mezarlığına defnedildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan 13 yaşındaki çocuğun fenalaştığı anlar spor okulunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Emirhan Genç'in yalpalayarak yürüdüğü, duvarlara çarptığı ve bir anda yere yığıldığı görülüyor. Videonun devamında ise spor okulu personelleri yere yığılan çocuğun yardımına koşuyor.

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