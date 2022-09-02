02 Eylül 2022, Cuma
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Halı sahada silahlı kavga saniye saniye kaydedildi!
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde halı sahada oynanan futbol maçında elinde kuru sıkı tabanca ile sahaya girip, futbol oynayanların üzerine ateş açması üzerine futbolcular tarafından darbedildi. İki taraf oyuncularının birbirlerine girdiği arbedeyi jandarma ekipleri güçlükle önlerken, yaşanan olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.