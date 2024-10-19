19 Ekim 2024, Cumartesi
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Halı saha maçında kalbine yenik düşen genç hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda halı sahada maç oynarken kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti. Gencin maç esnasında yere düştüğü ve arkadaşları ile 112 ekiplerinin müdahaleleri işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.