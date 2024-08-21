21 Ağustos 2024, Çarşamba
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Halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu
Hatay'da düğünde yaşanan 'halay başı olma' tartışması sonucu çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaralanan olmazken, kavga eden tarafların daha sonra barıştırıldığı öğrenildi.