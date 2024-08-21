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Halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu

Halay başı olma kavgasında sandalyeler havada uçuştu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.08.2024 16:24
Hatay'da düğünde yaşanan 'halay başı olma' tartışması sonucu çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaralanan olmazken, kavga eden tarafların daha sonra barıştırıldığı öğrenildi.
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