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Hala ile yeğenin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!

Hala ile yeğenin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.12.2024 01:28
Bartın Kırtepe Mahallesi Şener Birsöz Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında pencereye çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ve bağırdığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Mahalleye çok sayıda polis otosu ve ambulansın geldiğini gören mahalleli ise camlara ve sokağa çıktı. Ekipler olay yerinde yaptığı ilk incelemede intihara teşebbüsün olmadığını tespit etti. Binada yapılan araştırmada ise 5 katlı binanın en üst katında yaşayan ailenin tartıştığı belirlendi. Tartışmanın, dışarı çıkmak isteyen yeğen ile izin vermeyen halası arasında yaşandığı öğrenilirken, yeğenin ise elindeki telefonu öfkeyle camdan dışarı fırlattığı belirtildi.
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Hala ile yeğenin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!
Hala ile yeğenin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!
Hala ile yeğenin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı!
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