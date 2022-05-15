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Hal çalışanının hortumla imtihanı kamerada

İHA
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Giriş: 15.05.2022 15:17
Antalya’da bir hal çalışanı etrafı sulamak isterken hortumdan aniden gelen su ile kontrolünü kaybederek önce etrafında döndü ardından yere düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri güldürürken yere düşen çalışanın hortumun sert darbesinden son anda kurtulması olabilecek bir kazanın önüne geçti.
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