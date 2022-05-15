15 Mayıs 2022, Pazar
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Hal çalışanının hortumla imtihanı kamerada
Antalya’da bir hal çalışanı etrafı sulamak isterken hortumdan aniden gelen su ile kontrolünü kaybederek önce etrafında döndü ardından yere düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri güldürürken yere düşen çalışanın hortumun sert darbesinden son anda kurtulması olabilecek bir kazanın önüne geçti.