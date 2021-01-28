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Hakkari'den karla kaplanan yolda doğum için zamanla yarış

A Haber
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Giriş: 28.01.2021 16:47
Güncelleme:28.01.2021 16:49
Son dakika haberleri... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde doğum sancıları tutan 27 yaşındaki Semiha Çakmak için ekipler seferber oldu. İkinci bebeğine hamile olan kadın için il özel idaresi ekipleri de yolda kalan ambulans için devreye girdi. Karla kaplanan yolda doğum için zamanla yarışın yaşandığı o anları A Haber muhabiri Ahmet Çalık aktardı.

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Dedeler köyünde oturan Semiha Çakmak'ın doğum sancıları başladı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile yolun kardan kapanması nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan yakınları, Çakmak'ın durumunu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri, kar paletli ambulans ile yola çıktı. Ambulans, yolun 3'üncü kilometresinde kara saplandı. Bölgede mahsur kalan sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği Karla mücadele ekiplerine durumu bildirdi.

Bölgeye iş makineleriyle gelen karla mücadele ekipleri, yolda kar temizleme çalışması yaparak, sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağladı. Sağlık ekiplerinin köyde ilk müdahalesini yaptıkları Çakmak ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakmak'ın eşi Özal Çakmak, kendileri için mücadele veren sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Çakmak, "Kar yağışından dolayı yolumuz kapandı. Eşimin doğum sancıları başlaması üzerine 112 Acil servisi, UMKE ve karla mücadele ekiplerini aradım. Ekipler 3 saat süren bir çalışmayla köyle ulaşarak eşimi alıp hastaneye ulaştırdılar. Bizim için seferber olan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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