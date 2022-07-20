20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı o anlar kamerada!
Yüksekova'nın Çukurca köyünde yaşayan Oyman ailesinin evine yılan ihbarına giden ekipler, evin her tarafından yılan fışkırması nedeniyle şaşkına döndü. 3 çocuğunu yılanlar nedeniyle akrabalarının evlerine gönderen çift, korkudan uyuyamıyor.