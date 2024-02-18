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Hakkari’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor

İHA
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Giriş: 18.02.2024 18:06
Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, bugün öğlen saatleri itibari ile 1 köy ve 3 mezra yolunun kapalı olduğunu belirterek, “Şemdinli’de 1 köy ve Yüksekova’da 3 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor” denildi.
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