18 Şubat 2024, Pazar
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Hakkari’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi! kapanan yolların açılması için çalışmalar devam ediyor
Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, bugün öğlen saatleri itibari ile 1 köy ve 3 mezra yolunun kapalı olduğunu belirterek, “Şemdinli’de 1 köy ve Yüksekova’da 3 mezra yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor” denildi.