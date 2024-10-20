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Hakkari'de asansör boşluğuna düştü hayatını kaybetti

Hakkari'de asansör boşluğuna düştü hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 02:40
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybederken, karısını kurtarmaya çalışan adam da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Asansör boşluğuna düştü hayatını kaybetti
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