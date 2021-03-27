27 Mart 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hakkari'de aç kalan ayılar yerleşim yerlerine indi! Şoke eden olay

Hakkari'de aç kalan ayılar yerleşim yerlerine indi! Şoke eden olay

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2021 22:27
Güncelleme:27.03.2021 22:27
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar, 150 arı kovanına zarar verdi. Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanmaya başlayan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Hakkari’nin Kaymaklı köyünde arıcılıkla geçimini sağlayan Necmiye Onat ile eşi Derviş Demirkan, kış aylarında Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü yakınlarına götürdükleri 150 arı kovanı, kış uykusundan uyanan ayılar tarafından parçalandı.

Demirkan çiftine ait arı kovanlarına saldıran ayılar, 150 kovanı büyük zarar verdi. Sabaha doğru gürültüyle uyanan Demirkan çifti, gördükleri manzarayla şaşkına döndü.

Kovanlarının telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Derviş Demirkan, "Kış aylarında bal kovanlarımızı rakımı düşük Zap Vadisi'ne götürüyoruz. Yaz aylarında yine kovanlarımızı alıp kendi köyümüze götürüyoruz. Dün gece yarısı kış uykusundan uyanan ayılar 150 kovanıma zarar verdi. Zararım çok büyük. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hakkari'de aç kalan ayılar yerleşim yerlerine indi
Hakkari'de aç kalan ayılar yerleşim yerlerine indi
İstanbul'da korkutan görüntüler
İstanbul'da korkutan görüntüler
Çimen yedim dereden su içtim
"Çimen yedim dereden su içtim"
İstanbul trafiğinde son durum! Yoğunluk yüzde 70'i aştı
İstanbul trafiğinde son durum! Yoğunluk yüzde 70'i aştı
Corona değil kamera korkuttu!
Corona değil kamera korkuttu!
Avrasya Tüneli'ndeki ilk doğum güvenlik kamerasında
Avrasya Tüneli'ndeki ilk doğum güvenlik kamerasında
Gözünü kırpmadan kendini yola attı!
Gözünü kırpmadan kendini yola attı!
Kuyruğu 5 TL! İlaç firması ağrı kesici için aldı
Kuyruğu 5 TL! İlaç firması ağrı kesici için aldı
Güzellik merkezinde yüzü yandı!
Güzellik merkezinde yüzü yandı!
Turistler Mardin'in keyfini çıkarıyor!
Turistler Mardin'in keyfini çıkarıyor!
Downburst nedir? Tehlike büyük!
Downburst nedir? Tehlike büyük!
Karda mahsur kalan gençten müjde geldi!
Karda mahsur kalan gençten müjde geldi!
Daha Fazla Video Göster