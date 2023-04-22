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Hakkari’de 2 metre kar! Bayramda yolları açmak için mücadele sürüyor

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Giriş: 22.04.2023 17:04
Güncelleme:22.04.2023 17:05
Hakkari'nin yüksek kesimlerinde 2 metreyi bulan kar nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolu açmak için bayramda da çalışmalarına devam ediyor.
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