Hakkari Yüksekova'da ortaya çıktı! Nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi böyle görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde nesli tükenmekte olan Hint oklu kirpi görüntülendi. Kirpi kurutulan erikleri yedi. İşte o görüntüler...

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