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Hakkari Yüksekova'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 01:04
Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezi kar yağışıyla beyaza büründü, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Detaylar için video linkimize tıklayın! ▶️

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezi kar yağışıyla beyaza büründü, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Yüksekova'da dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kar yağışı ile birlikte trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, belediyenin karla mücadele ekipleri ise mahalle yollarının kapanmaması için çalışma başlattı.

Yüksekova’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı!
Yüksekova'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı!
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