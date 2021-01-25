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Hakkari eksi 20 dereceyi gördü! Sürücülerden naylonlu önlem

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Giriş: 25.01.2021 13:06
Güncelleme:25.01.2021 13:18
Eksi 20 derecenin altına düşen hava sıcaklığı Hakkari'de hayatı olumsuz etkiledi. Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Yüksekova ilçesinde araç sahipleri, park halindeki otomobillerin üzeri naylon, battaniye ve brandayla kaplandı.

İlçede geçen hafta yağan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu.

1900 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek yerleşim alanlarından olan Yüksekova'da geceleri hava sıcaklığının, eksi 20 dereceye kadar düşmesi, ağaçların da buz tutmasına neden oldu. Sürücüler evlerinin önündeki araçların üzerini naylon, battaniye ve brandayla kapatmaya çalıştı.

Eksi 20 dereceyi gördü! Naylonlu önlem
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