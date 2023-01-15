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Hakkari Askeri Us Bölgeleri yolunda kar kalınlığı 4 metreyi aştı

DHA
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Giriş: 15.01.2023 15:53
Hakkari'de yolu kardan kapanan Şemdinli ilçesine bağlı askeri üs bölgelerinin yolu, Özel İdare'ye bağlı karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı. Yer yer 4 metre yüksekliği geçen kar kütleleri, iş makinesinin boyunu aştı.
Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
Kar kalınlığı 4 metreyi aştı
Kar kalınlığı 4 metreyi aştı
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