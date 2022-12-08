Hakim zorbalığa soyundu! Gençlere gece yarısı dehşeti yaşattı... Önce tekme attı sonra vurdu

Ankara’da bir hâkim gece yarısı gençlere dehşeti yaşattı. Yargıtay Tetkik Hâkimi Cabir Okur, kimliğini istediği gençlere silah çekip yere yatırdı. Gençlerden birinin sırtına tekme atıp kafasına kabzayla vuran Hâkim Okur, diğer genci ise bacağından vurdu.

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