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Hakan Balta’nın eşi Derya Balta yardım kutusundan çıkanları görünce çılgına döndü! "Yazık insanlığınıza"

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Giriş: 08.02.2023 15:06
7.7 ve 7.6'lık depremin ardından yardımseverler Türkiye'nin dört bir yanında seferberlik başlattı. Maddi ve gıda yardımının yanında giyecek yardımı da yapılmaya başlandı. Gönderilen yardımları kolilemek için çalışan Derya Balta gönderilen kıyafetleri görünce çılgına döndü. Kolilerden saten gecelik bile çıktı, Balta sinirlerine hakim olamadı.
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