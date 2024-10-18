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Haftanın son mesai gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor!

Haftanın son mesai gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 18:35
Megakent İstanbul'da haftanın son mesai gününde trafik yoğunluğu yüzde 80’lere yaklaştı. Son durumu A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan anlattı.
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Haftanın son mesai gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor!
Haftanın son mesai gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor!
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