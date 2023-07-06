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Hafta sonu yağış bekleniyor! Tatil planı yapacak olanlar dikkat

A Haber
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Giriş: 06.07.2023 14:34
Hafta sonu şiddetli yağış uyarısı var. Tatil planı yapacak olanlar dikkatli olmalı. Son durumu A Haber ekibinden Merve Pekmez aktardı.
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