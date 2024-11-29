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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Uzman isim A Haber’de uyardı: Sağanak geliyor

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Uzman isim A Haber'de uyardı: Sağanak geliyor

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.11.2024 15:39
Geçtiğimiz günlerde yurdu kar etkisi atına almış ve hava sıcaklıkları düşmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Ayrıca hafta sonu sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, A Haber’de açıklamalarda bulundu. Acar, "Üç gün boyunca cumartesi pazar ve pazartesi günleri kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde gelebilir vatandaşımız buna dikkat etsinler." dedi. Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar devamında ise "İzmir, Muğla ve Antalya’da cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olacak. Ve bu yağışların bu saydığım illerde kuvvetli olmasının ihtimali var. " ifadelerini kullandı.
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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Uzman isim A Haber’de uyardı: Sağanak geliyor
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