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Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağışlı hava gidiyor

A Haber
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Giriş: 30.06.2022 14:36
Yaz sağanakları ile geçen Haziran, yerini güneşli Temmuz ayına bırakıyor. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'i olumsuz etkileyen sağanak yağışlar zamanla etkisini yitirirken hafta sonundan itibaren de sıcaklıklar artıyor. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.

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