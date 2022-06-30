30 Haziran 2022, Perşembe
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Hafta sonu hava nasıl olacak? Yağışlı hava gidiyor
Yaz sağanakları ile geçen Haziran, yerini güneşli Temmuz ayına bırakıyor. Özellikle İç Anadolu ve Karadeniz'i olumsuz etkileyen sağanak yağışlar zamanla etkisini yitirirken hafta sonundan itibaren de sıcaklıklar artıyor. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.