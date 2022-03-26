26 Mart 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar ve yağmur var mı?
Meteoroloji hafta sonu için hava durumu raporunu paylaştı. Marmara Bölgesi’nde sağanak, Doğu’da ise kar yağışı bekleniyor. Bilecik çevreleri kar yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor. Sivas hariç bölge geneli karla karışık yağmurlu geçecek. Hava durumunun notlarını A Haber ekiplerinden Mehmet Zeyrek canlı yayında anlattı.