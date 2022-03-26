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Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar ve yağmur var mı?

A Haber
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Giriş: 26.03.2022 09:04
Güncelleme:26.03.2022 09:04
Meteoroloji hafta sonu için hava durumu raporunu paylaştı. Marmara Bölgesi’nde sağanak,  Doğu’da ise kar yağışı bekleniyor. Bilecik çevreleri kar yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor. Sivas hariç bölge geneli karla karışık yağmurlu geçecek. Hava durumunun notlarını A Haber ekiplerinden Mehmet Zeyrek canlı yayında anlattı.
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