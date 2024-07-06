Hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklık, hangi illerde yağış var?

Türkiye genelinde kuzey rüzgarları etkisini hissettiriyor. Rüzgarın hızı 40-60 KM arasında kuvvetli esiyor. İstanbul’da Pazar günü yağış beklenmezken pazartesinden itibaren havaların ısınması bekleniyor. Peki hangi illerde sıcaklık, hangi illerde yağış var? Hafta sonu hava nasıl olacak? Merak edilenleri A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Güven Özdemir anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN