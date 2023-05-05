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Hafta sonu hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?

A Haber
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Giriş: 05.05.2023 14:45
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.
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