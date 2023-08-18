Sıcak havalar daha ne kadar zaman etkisini sürdürecek? Hafta sonu hava nasıl olacak? Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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