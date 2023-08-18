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Hafta sonu hava nasıl olacak?

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Giriş: 18.08.2023 14:39
Sıcak havalar daha ne kadar zaman etkisini sürdürecek? Hafta sonu hava nasıl olacak? Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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