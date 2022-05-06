06 Mayıs 2022, Cuma
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Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında. Sıcaklıklar hafta başından itibaren batı kesimlerinde artacak. A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan havanın notlarını anlattı.