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Hafta içi Marmara ve Ege'de yağış var mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2023 15:21
Beklenen yağışlar bu hafta gelecek mi? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Havanın notlarını A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal ve konuğu Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin aktardı.
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