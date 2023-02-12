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Hafsa teyzeyi kurtarma anları kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2023 17:59
Antakya Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında kalan Hafsa teyzeyi kurtarma çalışmalarında ekiplerle konuşma anları kameralara böyle kaydedildi.
Hafsa teyzeyi kurtarma anları kamerada
Hafsa teyzeyi kurtarma anları kamerada
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