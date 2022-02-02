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Hafriyat kamyonu kazaları neden önlenemiyor? Neden şehre sokuluyor?

A Haber
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Giriş: 02.02.2022 12:15
Hafriyat kamyonu kazası geçtiğimiz gün bir kişinin daha canını aldı ve anne ile çocuklarını ayırdı. Peki bu kazalar neden önlenemiyor? Kamyonlar trafiğe çıkış yasağını ihlal mi ediyor? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı Mustafa Özkaya anlattı. Sürücülere hız konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.
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