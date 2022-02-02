Hafriyat kamyonu kazaları neden önlenemiyor? Neden şehre sokuluyor?

Hafriyat kamyonu kazası geçtiğimiz gün bir kişinin daha canını aldı ve anne ile çocuklarını ayırdı. Peki bu kazalar neden önlenemiyor? Kamyonlar trafiğe çıkış yasağını ihlal mi ediyor? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan ileri sürüş teknikleri uzmanı Mustafa Özkaya anlattı. Sürücülere hız konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

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