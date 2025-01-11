Hafriyat kamyonu akaryakıt yüklü tıra çarpt! Litrelerce mazot yere döküldü

Ankara Çevreyolunun Etlik-İvedik istikametinde, 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt yüklü tır önce maddi hasarlı bir kazaya karıştı. Tırın arkasından gelen ve duramayan 06 EJM 337 plakalı hafriyat yüklü kamyon, motorin dolu tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü araç içerisinde sıkışırken mazot yüklü tankerde ise sızıntılar meydana geldi.

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