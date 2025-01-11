11 Ocak 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2025 15:32
Güncelleme:11.01.2025 15:32
Karaman’da hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü H.B., “Ben yavaş yavaş geliyordum. Sağıma soluma baktım ama o çok hızlıydı biranda ne yapacağımı bilemedim. Motosiklet geldi ve çarptı benim aracıma” dedi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Türkiye’nin en güzel köyleri!
Türkiye’nin en güzel köyleri!
Yalancı bahar yerini soğuğa bıraktı!
Yalancı bahar yerini soğuğa bıraktı!
Tekirdağ’da sağanak yağış etkili oldu
Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Feci kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
Feci kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
Erzurum buz tuttu!
Erzurum buz tuttu!
Şehre Yakın Arslançayırı Köyü’ne misafir oldu
Şehre Yakın Arslançayırı Köyü’ne misafir oldu
Ferdi Tayfur’dan Ay Doğdu Üzerimize ilahisi
Ferdi Tayfur’dan “Ay Doğdu Üzerimize” ilahisi
Yusuf Dikeç’ten diziye konuk oldu
Yusuf Dikeç'ten diziye konuk oldu
Ayşe Kaplan’ın hikayesi A Haber’de
Ayşe Kaplan’ın hikayesi A Haber’de
Şehre Yakın Aşıkşenlik Köyü’nde!
Şehre Yakın Aşıkşenlik Köyü’nde!
Sağlıklı yaşam için yürüyüş çok önemli!
Sağlıklı yaşam için yürüyüş çok önemli!
Kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık!
Kombi bakımı bahanesiyle dolandırıcılık!
Daha Fazla Video Göster