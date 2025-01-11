11 Ocak 2025, Cumartesi
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Hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
Karaman’da hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü H.B., “Ben yavaş yavaş geliyordum. Sağıma soluma baktım ama o çok hızlıydı biranda ne yapacağımı bilemedim. Motosiklet geldi ve çarptı benim aracıma” dedi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.