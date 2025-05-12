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Hafif ticari araca çarpan 25 ton tavuk yemi yüklü TIR D-650’yi kapattı

Hafif ticari araca çarpan 25 ton tavuk yemi yüklü TIR D-650'yi kapattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.05.2025 16:33
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunun Geyve ilçesi geçişinde hafif ticari araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan 25 ton tavuk yemi yüklü TIR, yan yatarak Bilecik istikametini ulaşıma kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol ve kaza yeri havadan görüntülendi.
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Hafif ticari araca çarpan 25 ton tavuk yemi yüklü TIR D-650’yi kapattı
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