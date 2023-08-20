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Hafif ticari araç, park halindeki araçlara çarptı; 2 yaralı

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Giriş: 20.08.2023 17:12
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki 3 araca çarpan hafif ticari araçtaki Dildar B. (36) ile Nevin T. (50) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Park halindeki araçlara çarptı; 2 yaralı
Park halindeki araçlara çarptı; 2 yaralı
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